Aşk kadını İrem Derici, Paris karelerini paylaştı: "Sonsuza kadar" Ünlü şarkıcı İrem Derici, sevgilisiyle eğlendiği Paris anlarını sosyal medya hesabında paylaştı.

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Aşk hayatıyla gündemden düşmeyen şarkıcı İrem Derici, geçtiğimiz günlerde Gökhan Fırat ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Birkaç gün önce sevgilisi ile Paris turu yapan İrem Derici, keyifli anları fotoğraflayıp sosyal medya hesabından paylaştı.

'Sonsuza kadar'

Her bir paylaşıma sevgilisini etiketlemeyi unutmayan İrem Derici, 'Sonsuza kadar' yorumuyla sevgilisini paylaştı.

İrem Derici ve Gökhan Fırat da romantik gezilerinde aşk köprüsüne uğramayı ihmal etmedi. İkili, köprüye asma kilit asarak aşklarını ölümsüzleştirdi.

Paris'in aşk köprüsü olarak bilinen 'Aşk kilitleri' sembol haline gelmiş ve yüzlerce yıldır aşıklar tarafından asılıyor.