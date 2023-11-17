Aşk- Memnu'nun yeni Firdevs'i Hande Ataizi'nin taktığı bilekliğin fiyatı dudak uçuklattı Halid Ziya Uşaklıgil'in unutulmaz romanı 'Aşk-ı Memnu'dan uyarlanan 'Bihter' filminde Firdevs Yöreoğlu'nu canlandıran Hande Ataizi, giydiği kadar taktıklarıyla da konuşuldu.

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Ünlü oyuncu Hande Ataizi, 'Camdaki Kız' dizisinden sonra Aşk-Memnu uyarlaması Bihter filminde Firdevs Yöreoğlu'na hayat verdi.

50 yaşındaki Hande Ataizi, , başrol oyuncusu Farah Zeynep Abdullah'ın aksine galadaki güzelliği ve tarzıyla sosyal medyayı salladı.

34 bede

Ataizi güzelliği ve düzgün fiziği ile gündem oldu. Spora düşkünlüğü ile bilinen Hande Ataizi son olarak 34 bedene düştüğünü açıklamıştı.

İki koruma

Hande Ataizi'nin kolundaki bileklik de dikkat çekti. Takı firmasının, bilekliğin bir milyon dolar olduğunu doğrulayan ünlü isme, mücevherin yanında iki tane de koruma gönderdiği öğrenildi..