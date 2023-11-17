Aşk- Memnu'nun yeni Firdevs'i Hande Ataizi'nin taktığı bilekliğin fiyatı dudak uçuklattı

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Ünlü oyuncu Hande Ataizi, 'Camdaki Kız' dizisinden sonra Aşk-Memnu uyarlaması Bihter filminde Firdevs Yöreoğlu'na hayat verdi.
50 yaşındaki Hande Ataizi, , başrol oyuncusu Farah Zeynep Abdullah'ın aksine galadaki güzelliği ve tarzıyla sosyal medyayı salladı.
34 bede
Ataizi güzelliği ve düzgün fiziği ile gündem oldu. Spora düşkünlüğü ile bilinen Hande Ataizi son olarak 34 bedene düştüğünü açıklamıştı.
İki koruma
Hande Ataizi'nin kolundaki bileklik de dikkat çekti. Takı firmasının, bilekliğin bir milyon dolar olduğunu doğrulayan ünlü isme, mücevherin yanında iki tane de koruma gönderdiği öğrenildi..
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