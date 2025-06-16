Aşk tam gaz devam! Birce Akalay ve Hakan Kurtaş romantik pozlarına yenilerini ekledi

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Birce Akalay ile meslektaşı Hakan Kurtaş'ın aşkı dolu dizgin devam devam ediyor.

İişkisi sık sık magazin gündeminde geniş yankı uyandıran ünlüçift, şimdilerde birlikte tatilde.

Yaz sezonunu birlikte açan sevgililer, yeni aşk dolu fotoğrafları Instagram'dan sevenlerinin beğenisine sundu.

Akalay'ın 3,3 milyon takipçisi bulunan hesabından yayımladığı romantik karelere, beğeni ve yorum yağdı.

AŞKINI DİLE GETİRMİŞTİ

Birce Akalay ve Hakan Kurtaş ikilisi, geçtiğimiz haftalarda birlikte katıldıkları ödül töreninde basın mensuplarının sorularını yanıtlamıştı. Gecede en iyi kadın oyuncu ödülünü alması beklenen sevgilisi için konuşan Hakan Kurtaş, “Seve seve takip ettiğim bir ünlü benim sevgilim. Bu gece en iyi kadın oyuncu ödülünü alacak. Sevgilim ile gurur duyuyorum. Umarım daha iyileri daha güzelleri onunla olur” diye konuşmuştu.