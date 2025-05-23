Aşk tam gaz devam! Oyuncu Hande Erçel ve Hakan Sabancı'dan romantik poz geldi

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Sürekli sevgilisi Hakan Sabancı ile yurt dışında tatilde olan Hande Erçel, aşkını da yaşıyor işlerini de yapıyor.

78. YILI

Oyuncu Hande Erçel, en son davetli olarak davetli olarak katıldığı Cannes Film Festivali'nde boy göstermişti. Cannes'dan geçtiğimiz günlerde peş peşe fotoğraflar paylaşan Hande Erçel'in kıyafetinin pahalılığı dikkat çekmişti. Erçel, 44 bin TL değerindeki mavi renk bluzunu, yine aynı markaya ait 106 bin TL değerindeki siyah deri bir çanta ile tamamlamıştı.

KUMSAL POZU

Sürekli ilişkisi bittiği yönünde haberlerle gündem olan Hande Erçel'den yeni paylaşım geldi. Bu sefer siyahlara bürünen Hande Erçel, siyahlar içinde kumsalda pozlar verdi.

ROMANTİK AŞIKLAR

Erçel, kendisini yalnız bırakmayan Hakan Sabancı ile çektirdiği bir kareyi de siyah kalp emojisiyle takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü çiftin romantik pozuna beğeni yağdı.