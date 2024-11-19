Aşk tazelediler! Eda Ece ve eşi Buğrahan Tuncer ile Paris'e uçtu

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''Hayat Bilgisi'', ''Bez Bebek'', ''Adını Feriha Koydum'', ''Pis Yedili'', ''Yasak Elma'' gibi yapımlarda yer alan 34 yaşındaki oyuncu Eda Ece,eşi Buğrahan Tuncer ile tatile çıktı.
PARİS'TE AŞK
Ünlü çift, birlikte Paris'e tatile gitti.
Yurt dışında aşk gelen Ece ve Tuncer, sosyal medya hesaplarından bol bol fotoğraf paylaştı.
Buğrahan Tuncer'in eşiyle birlikte yer aldığı fotoğrafı kalp emojisi koyarak paylaşması dikkatlerden kaçmadı. Tuncer'in paylaşımına yorum ve beğeni yağdı.
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