Haberler



Magazin



Aşk tazelediler! Eda Ece ve eşi Buğrahan Tuncer ile Paris'e uçtu

Aşk tazelediler! Eda Ece ve eşi Buğrahan Tuncer ile Paris'e uçtu Bir dönem boşanacakları konuşulan taze anne-baba Eda Ece ile eşi Buğrahan Tuncer aşk tazelemek için Parsi'e gitti. Ünlü çift tatillerinden kareler de sosyal medya hesaplarından yayınladı.