Aşka geldi! Esra Erol'dan eşi Ali Özbir'e: İyi ki bugün evlendik İki oğlunun babası Ali Özbir'in doğum gününü ve 13. evlilik yıl dönümünü kutlayan sunucu Esra Erol'un paylaşımına yorum ve beğeni yağdı.

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Televizyon ekranlarının sevilen sunucusu Esra Erol, programının sezon finali yapmasıyla tatile çıktı.

Ali Özbir ile 2010 yılında nikah masasına oturan Erol, 2 erkek çocuğu annesi.

Sosyal medyayı aktif kullanan sunucu, ailesiyle olan karelerini sık sık takipçilerinin beğenisine sunuyor.

Romantik kutlama

4,5 milyon takipçisi bulunan Erol, son paylaşımıyla beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Tatilden 13 yıllık eşiyle romantik bir karesini paylaşan Esra Erol, hem Özbir'in doğum gününü hem de evlilik yıl dönümlerini kutladı.

"İyi ki bugün evlendik"

Erol şu notu ekledi:

Canım sevgilim, hayat arkadaşım seni çok seviyorum.

İyi ki doğdun. iyi ki bugün evlendik.

Özbir de romantik kareye, “Storyde kalmasın dedim mutluluğun resmini çizer misin dediler çizdim.” notunu düştü.