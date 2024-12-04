Aşka gelen Seda Sayan genç eşi Çağlar Ökten'i paylaştı

Haber Merkezi

Aralarındaki yaş farkı sebebiyle sürekli eleştirilen Seda Sayan ile genç eşi Çağlar Ötken, 2022 Nisan ayında Beşiktaş'ta bulunan lüks bir otelde mutluluğa evet demişlerdi.

"ÖNCEKİ EVLİLİKLERİMİ SAYMIYORUM"

Daha önce verdiği bir röportajda "Çocuğumun babası hariç geri kalan evliliklerimi saymıyorum. Evlenecek zaman tam bu zamanmış. Daha dinginleştim, şimdi yanımda biri olsun isterdim. Benimle 7. kez evlenmek için çabalayanlar var ama bende bir çaba yok" diyen Sayan, sık sık sosyal medya hesabından aşkını paylaşmayı ihmal etmiyor.

Eşiyle yeni bir kare yayınlayan ünlü şarkıcı adeta düşman çatlattı. Sayan'ın abartılı Photoshop uygulaması yine yorumlarda konu oldu.