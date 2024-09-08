Aşkı bulan Arzum Onan'ın keyfi yerinde Amerika'da yaşayan iş insanı Orkan Özkan'ın yanına giden Arzum Onan, California'dan paylaşım yaptı.

Haber Merkezi

Magazin dünyasında örnek çiftlerin sayısı azaldı.

1996 yılından bu yana mutlu bir beraberlikleri olan Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ, geçtiğimiz yıl 29 Mayıs'ta anlaşmalı olarak boşandı.

İkilinin boşanamsı magazin dünyasında büyük bir şaşkınlığa neden olurken, Arzum Onan ise yeni bir aşka yelken açtı.

YAKINLARI DEVREYE GİRDİ

50 yaşındaki Arzum Onan şimdilerde iddiaya göre uzun yıllardır kendisine hayran olan iş insanı Orkan Özkan ile aşk yaşıyor.

Her ikisinin de evliliklerinden önce, Ankara'dan tanıştığı ve boşanma haberinin ardından Orkan Özkan'ın Arzum Onan ile yakınları aracılığıyla görüşmek istediği ve böylece aşk başladığını söyleniyor.

"BİRAZ AŞAĞIDAN BİRAZ YUKARIDAN"

Bu yaz Bodrum'da tatil yapan Özkan ve Onan çiftinden Arzum Onan'ın son paylaşımı California'dan geldi.

Arzum Onan'ın Amerika'ya sevgilisinin yanına gittiği iddia edildi. Onan, bu kez paylaşımına "Biraz aşağıdan, biraz yukarıdan…" notunu ekledi.