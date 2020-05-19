Dolar
6.8765
-0.1307%
Euro
7.5247
0.1663%
Altın
1728.85
-0.2008%
Borsa
101982.96
2.2199%
G. Altın
382.11
-0.405%
Bitcoin
65916.31
-1.0981%
19ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 19 C

    Aşkın Nur Yengi'den nostaljik fotoğraf

    Ünlü şarkıcı Aşkın Nur Yengi, eski günlere ait bir fotoğrafı paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 19.05.2020 - 09:12
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Aşkın Nur Yengi'den nostaljik fotoğraf

    Koronavirüs sebebiyle evden çıkamayan ünlü isimler, eski fotoğraflarını karıştırıp sosyal medyada paylaşmaya devam ediyor. Aşkın Nur Yengi, Instagram hesabından nostaljik bir fotoğraf yayınladı.

    NEŞE-İ MUHABBET

    Emel Sayın’ın “Neşe-i Muhabbet” adlı şovunda 1995 yılında çekilmiş fotoğrafta Aşkın Nur Yengi’nin yanı sıra Yeşim Salkım, Serdar Ortaç, Burak Kut, Mustafa Sandal ve Kenan Doğulu var.

    Görüş Bildir