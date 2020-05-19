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- Aşkın Nur Yengi'den nostaljik fotoğraf
Aşkın Nur Yengi'den nostaljik fotoğraf
Ünlü şarkıcı Aşkın Nur Yengi, eski günlere ait bir fotoğrafı paylaştı.
- Haber Merkezi
- 19.05.2020 - 09:12
Koronavirüs sebebiyle evden çıkamayan ünlü isimler, eski fotoğraflarını karıştırıp sosyal medyada paylaşmaya devam ediyor. Aşkın Nur Yengi, Instagram hesabından nostaljik bir fotoğraf yayınladı.
NEŞE-İ MUHABBET
Emel Sayın’ın “Neşe-i Muhabbet” adlı şovunda 1995 yılında çekilmiş fotoğrafta Aşkın Nur Yengi’nin yanı sıra Yeşim Salkım, Serdar Ortaç, Burak Kut, Mustafa Sandal ve Kenan Doğulu var.