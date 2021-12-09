Euro
15.5833
-0.08%
Dolar
13.7715
-0.11%
Altın
787.11
-0.02%
Borsa
2.031
1.34%
Bitcoin
690.430
-1.81%
BTXN Coin
41.01
-7.42%
12ºC
İstanbul
Açık 12 C
    Aşkın Nur Yengi ve Haluk Bilginer'den kızlarına 36 milyon TL'lik hediye

    Aşkın Nur Yengi ve Haluk Bilginer'den kızlarına 36 milyon TL'lik hediye

    Aşkın Nur Yengi ve Haluk Bilginer'in kızı, 15 yaşında milyon dolarlık ev sahibi oldu.
    • Haber Merkezi
    • 09.12.2021 - 12:48
    • Güncelleme : 09.12.2021 - 13:20
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    51 yaşındaki şarkıcı Aşkın Nur Yengi ile Oscar ödüllü oyuncu 67 yaşındaki Haluk Bilginer 2006’da evlenmiş; 7 yıl sonra boşanmışlardı.

    Ünlü çift, 2018’de tekrar barışıp aynı eve taşınmıştı.

    DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ

    30 Kasım, kızları Nazlı’nın doğum günüydü. 15 yaşına giren Nazlı'ya, annesi Aşkın Nur Yengi ve babası Haluk Bilginer sürpriz yaptı, Londra'dan iki milyon pounda (36 milyon TL) ev aldı. Tapuyu da kızlarının üzerine yaptılar.

    TEK ÇOCUK

    Kazançlarını gayrimenkule yatıran çiftin Londra’da 3 evi, Şile, Bodrum ve Acarkent’te villaları, İstanbul’un birçok yerinde daire ve dükkanları bulunuyor.

    Aşkın Nur Yengi ve Haluk Bilginer den kızlarına 36 milyon TL lik hediye #1

    Aşkın Nur Yengi ve Haluk Bilginer den kızlarına 36 milyon TL lik hediye #2

    Aşkın Nur Yengi ve Haluk Bilginer den kızlarına 36 milyon TL lik hediye #3

    Aşkın Nur Yengi ve Haluk Bilginer den kızlarına 36 milyon TL lik hediye #4

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir