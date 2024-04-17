Aşkın Nur Yengi'den emekli maaşı yorumu geldi: '10 bin TL ile yaşamak zorunda kalırsam' Zaman zaman açıklamalarıyla adından söz ettiren Aşkın Nur Yengi, bu defa emekli maaşı yorumuyla gündem oldu.

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90'lı yılların en popüler şarkıcılardan Aşkın Nur Yengi, şimdilerde yeni bir albüm hazırlığında. Konserlerine devam eden ünlü şarkıcı sempatik tavırları ve samimi halleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor.

"Sahnede olmak istemiyor"

1980’li yıllarda vokalistliğini yaptığı Sezen Aksu’nun son dönemde sahneye çıkmaması hakkında konuşan Yengi, "Bir zaman geldiğinde işi kıymeti ve değerinde sonlandırmak lazım. Üretkenliği devam ediyor. Sahnede olmak istemiyor olabilir. Belki sonra özel bir konser verebilir." dedi.

"Emekli olamam"

Aşkın Nur Yengi, emekli maaşı yorumuyla da dikkat çekti. 10 bin TL emeklilik maaşı için sanatçı, "10 bin TL ile yaşamak zorunda kalırsam emekli olamam. Ana işi yapıp, emekliliği ikinci meslek olarak görmek zorunda kalacağım." açıklamasını yaptı.