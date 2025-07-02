Aşkını sosyal medyadan ilan etti! Ece Erken Sinan Akçıl'ı öptü

Geçtiğimiz günlerde Samsun Havalimanı'nda el ele görüntülenen sunucu Ece Erken ile şarkıcı Sinan Akçıl'ın ilişkisi herkesi şaşırtmıştı.

Görüntülerin ardından Ece Erken'in, yaklaşık 4 yıl önce Sinan Akçıl'ı Burcu Kıratlı ile evli olduğu dönemde televizyon programına konuk etmesi gündem oldu.

"ENİŞTEM"

Burcu Kıratlı ile yakın arkadaş olduğunu dile getiren Ece Erken'in, Sinan Akçıl'a yayında "Eniştem" diyerek sarılması sosyal medyada çok sayıda yorum aldı.

Sosyal medyada ayrıca 2022 yılında Bakırköy’de sahibi olduğu balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını haybeden avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu da hatırlatıldı. Ece Erken ise Sinan Akçıl'ı öptüğü bir paylaşımla hakkındaki yorumlara da yanıt vererek aşkını ilan etti. Ece Erken paylaşımında şunları söyledi:

"BIRAKIN MUTLU OLAYIM"

"Dediniz ki üzer zamana bıraktım. Dediniz ki enişteci. Bana yürümüş, iltifat etmiş, Ece'yi çok sevmek yasaklanmalı demiş canlı yayında tanımadığım bir sanatçı mesafemi koymuşum. Çok gördünüz be! Dediniz ki öleni çabuk unuttun. 3 yıl oldu, bunun zamanı nedir, var mıdır zamanı? İşime gücüme, evladıma, aşkıma verdim kendimi hor değil hoş görün beni lütfen. Çok mutluyum en azından şimdilik bırakın mutlu olayım."