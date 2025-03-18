Aşklarını ilan etmişlerdi! Pamir Pekin ve Nesrin Cavadzade tatilde

Haber Merkezi
Ekranların dikkat çeken güzellerinden Nesrin Cavadzade yeni aşka yelken açtı. Yine gönlünü rol arkadaşına kaptıran oyuncu gündemde.
Sandık Kokusu dizisinde birbirlerine aşık iki kişiyi canlandıran Nesrin Cavadzade ile Pamir Pekin'in rol arkadaşlıkları aşka dönüştü.
FİNALDEN SONRA TATİL
Ünlü çift, dizi final bölümü çekildikten sonra soluğu hemen tatilde aldı. Nesrin Cavadzade de aşk tatilinden ilk kareyi paylaşarak beğeni topladı. Yunanistan'a tatile giden aşıklara yorum yağdı.
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