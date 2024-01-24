Aslan burcunda dolunay zamanı! Bu burçlar dikkat edin yoksa... Çanlar sizin için çalıyor! Aslan burcunda gerçekleşecek olan dolunayın etkilerini yaşamaya başlarken, burçları nelerin beklediğini sizin için kaleme aldık.

ensonhaber.com

Herkese merhaba...

Ben Astrolog Filiz İnsel.

25 Ocak 2023 tarihinde gerçekleşecek olan Aslan dolunayını sizler için anlatacağım.

2024'ün ilk Dolunayı, 25 Ocak'ta saat 20.53'te Aslan burcunda meydana gelecek. Ay, Aslan burcundayken Güneş ise Kova burcundayken karşı karşıya gelecekler, bu da önemli bir Dolunay deneyimi yaşayacağımız anlamına geliyor.

Bu gökyüzü olayı, özellikle 28 Ekim 2023 ve 5 Şubat 2023 tarihlerinde gerçekleşen Ay tutulması ve Dolunay'a atıfta bulunuyor.

Bu dolunayın burçlara etkilerine gelin hep birlikte bakalım;

Koç Burcu ve Yükselen Koçlar:

Eğer sorunlu bir ilişkiniz varsa, bu dolunayda sonlanabilir. Bekarsanız, yeni bir aşk kapınızı çalabilir. Çocuklarınız varsa, onların gündemleri sizi oldukça meşgul edebilir. Arkadaşlarınıza karşı kontrolcü ve egoist davranmamaya dikkat edin. Parasal konularda güzel gelişmeler sizi bekliyor.

Boğa Burcu ve Yükselen Boğalar:

Aile içi ilişkiler ve ev hayatınız gündeme geliyor. Ev hayatınızla ilgili önemli bir karar alabilirsiniz. Bir şeyler görünür hale geçecek ve siz de harekete geçiyor olacaksınız. Kariyer ve iş hayatınızla ilgili bir takım güzel gelişmeler olabilir, bunu kötüye kullanmayın.

İkizler Burcu ve Yükselen İkizler:

İletişimde kibirli ve sivri dilli konuşmamaya dikkat edin. Yakın çevrenizdeki kardeşleriniz ve komşularınızla iletişim konusunda sorunlar yaşamanız olası. Kısa mesafeli seyahatler ve yeni yerler keşfetmek size iyi gelecek. Planlı bir seyahatiniz varsa, sorun çıkmaması için dikkatli olun.

Yengeç Burcu ve Yükselen Yengeçler:

Maddiyat ile ilgili bir takım gelişmeler olabilir. Finansal durumunuzda önemli bir değişiklik veya karar aşamasında olabilirsiniz. Harcamalarınızı bu dönemde abartmamaya özen gösterin. Sosyal çevrenizi değiştirmek isteyebilirsiniz. Arkadaşlarınızla yaşadığınız sorunlardan sonra görüşmeyi kesme eğiliminde olabilirsiniz.

Aslan Burcu ve Yükselen Aslanlar:

Kendinizle ilgili fiziksel anlamda birtakım değişiklikler yapabilirsiniz. Hedeflerinizi gözden geçirebilir ve yeni bir yol çizebilirsiniz. İkili ilişkiler ve evlilikle ilgili şartlarınızı fazla zorlamayın. Kariyer hayatınızda gelişen olaylara tepki verirken kontrollü gitmekte fayda var.

Başak Burcu ve Yükselen Başaklar:

Bu dolunay size farkındalık getirecek ve bilinç altınızda olan konuları özgür bırakmak isteyebilir. Artık aklınızdaki bütün soru işaretlerini sonlandırabilirsiniz. Yalnız kalma ihtiyacınız artabilir. Arkadan dönen dedikodulara kulak asmayın ve yolunuza bakın. Eğitim, seyahat, yurt dışı bağlantılı işlerinizde zorlanmalar olabilir, sert tavırlar sergilemeyin.

Terazi Burcu ve Yükselen Teraziler:

Sosyal çevrenizde arkadaşlarınızla ilgili önemli gelişmeler yaşayabilirsiniz. Bazı ilişkileriniz sona erebilir veya yeni bir arkadaşlık ilişkisi başlayabilir. Toplumsal konularda hassasiyetiniz artabilir. Özel hayatınızda baskıcı tavırlarınızdan uzak durmanızda fayda var. Harcamalarınıza dikkat edin.

Akrep Burcu ve Yükselen Akrepler:

Kariyer hayatınızla ilgili önemli bir tamamlanma veya aydınlanma yaşayabilirsiniz. Terfi, iş değişikliği veya yeni bir sorumluluk alabilirsiniz. Aile, eş ve varsa iş ortağınızla ilgili konularda güç savaşına girmemekte fayda var. Gerilimli durumlar oluşabilir.

Yay Burcu ve Yükselen Yaylar:

Devam eden hukuksal bir süreciniz varsa, seyri değişebilir veya sonuçlanabilir. Yurt dışı seyahati yapabilirsiniz, bunun için plan yapabilirsiniz. Birlikte çalıştığınız iş arkadaşlarınıza, komşularınıza ve yakın çevrenize karşı daha anlayışlı olmakta fayda var. Gelişen krizler sizi güç savaşlarına itebilir.

Oğlak Burcu ve Yükselen Oğlaklar:

Finansal meseleler gündemde. Miras, borçlar, nafaka, eşin mirası gibi konularla ilgili beklediğiniz gelişmeler sonuçlanabilir. Dolunayın etkisiyle psikolojik olarak destek almak isteyebilirsiniz. Korkularınızla yüzleşin, finansal konularda kimse ile güç savaşlarına girmeyin, daha çok kazanmak uğruna alacağınız riskler kayıp yaşamanıza neden olabilir.

Kova Burcu ve Yükselen Kovalar:

İlişkinizde yaşadığınız sorunlar varsa, tamamlanmaya doğru gidiyor olabilirsiniz. Artık karar vermeniz gerekebilir. Ya sorunları tespit edip düzeltme yoluna gidecekseniz, ya da tamam artık deyip konuyu sonlandırıyorsunuz. Hayatınızda gelişecek olaylara abartılı tepki vermemek sizin için yerinde bir karar olacaktır.

Balık Burcu ve Yükselen Balıklar:

İş ve kariyer hayatınızı odak noktanız yapıyorsunuz. Sağlığınıza dikkat etmek isteyebilirsiniz. Sağlıklı beslenme, spor gibi aktiviteler başlamayı düşünüyorsanız harekete geçebilirsiniz. Psikolojik olarak kendinizi iyileştirmek için adımlar atmak isterseniz gökyüzü sizi destekliyor olacak iletişim dilinize dikkat edin.