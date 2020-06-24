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- Aslı Bekiroğlu, Demet Özdemir'le dalga geçti
Aslı Bekiroğlu, Demet Özdemir'le dalga geçti
Oyuncu Aslı Bekiroğlu, kiralık teknelerde moda haftası düzenleyen meslektaşlarını ‘ti’ye aldı.
- Haber Merkezi
- 24.06.2020 - 09:48
Güzel oyuncu Aslı Bekiroğlu, tatil için lüks tekne kiralayıp şov yapan ünlü isimlere göndermede bulundu.
Demet Özdemir, 1 haftalığına 170 bin liraya kiraladığı teknede verdiği katalog çekimini aratmayan pozlarıyla da gündem olmuştu.
"ÖZ TİTANİK"
Oyuncu, Balıkesir Gömeç'teki bir kayıkta çekilen fotoğrafına şu mesajı yazdı: "Oyuncu Aslı Bekiroğlu'nun tatil için kiraladığı Öz Titanik isimli teknenin fiyatı dudak uçuklattı! 1 milyon 300 olduğu konuşulan lüks teknesinde dostlarıyla tatilin keyfini çıkarıyor."
Bekiroğlu'nun bu mesajı, takipçilerinin aklına Demet Özdemir'i getirdi.