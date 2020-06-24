Aslı Bekiroğlu, Demet Özdemir'le dalga geçti

Oyuncu Aslı Bekiroğlu, kiralık teknelerde moda haftası düzenleyen meslektaşlarını ‘ti’ye aldı.

Güzel oyuncu Aslı Bekiroğlu, tatil için lüks tekne kiralayıp şov yapan ünlü isimlere göndermede bulundu.

Demet Özdemir, 1 haftalığına 170 bin liraya kiraladığı teknede verdiği katalog çekimini aratmayan pozlarıyla da gündem olmuştu.

"ÖZ TİTANİK"

Oyuncu, Balıkesir Gömeç'teki bir kayıkta çekilen fotoğrafına şu mesajı yazdı: "Oyuncu Aslı Bekiroğlu'nun tatil için kiraladığı Öz Titanik isimli teknenin fiyatı dudak uçuklattı! 1 milyon 300 olduğu konuşulan lüks teknesinde dostlarıyla tatilin keyfini çıkarıyor."

Bekiroğlu'nun bu mesajı, takipçilerinin aklına Demet Özdemir'i getirdi.