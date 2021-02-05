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- Aslı Bekiroğlu: ikizimi buldum
Aslı Bekiroğlu: ikizimi buldum
Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu, köpeği Jason ile dil çıkarıp poz verdi.
- Haber Merkezi
- 05.02.2021 - 07:18
Hayvanseverliğiyle blinen oyuncu Aslı Bekiroğlu, sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimlerden...
"İKİZİMİ BULDUM"
Bekiroğlu, köpeği Jason ile dil çıkarıp poz verdi. Eğlenceli fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan oyuncu, “İkizimi buldum” yazdı.
Bekiroğlu’na, “Aşırı doz tatlılık” ve “Ah neşesi yeter” gibi yorumlar geldi.