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    Aslı Bekiroğlu, ilişkisi hakkında konuştu

    Aslı Bekiroğlu, şimdiki sevgilisi DJ Taykun Karaduman'ın önceden arkadaşı olduğunu söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 18.08.2022 - 07:57
    • Güncelleme : 18.08.2022 - 08:08
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    Aslı Bekiroğlu, ilişkisi hakkında konuştu

    Geçtiğimiz haftalarda DJ Taykun Karaduman ile yeni bir aşka yelken açan Aslı Bekiroğlu, ilişkisi hakkında ilk kez konuştu.

    "Buluşa buluşa"

    Ünlü DJ ile daha önceden arkadaş olduklarını söyleyen oyuncu Aslı Bekiroğlu “Taykun ile önceden tanışıyorduk. Buluşa buluşa, konuşa konuşa birbirimizi çok sevdik. O zaman sevmeye devam edelim dedik. Keyfimiz yerinde” diye konuştu.

    "Nazar Çemberi"

    DJ Taykun Karaduman, sosyal medya hesabından Aslı Bekiroğlu ile olan fotoğraflarını nazar boncuğu emojisi ile paylaşmış altına da "Nazar Çemberi" notunu düşmüştü.

    Aslı Bekiroğlu, ilişkisi hakkında konuştu #1

    Aslı Bekiroğlu, ilişkisi hakkında konuştu #2

    Aslı Bekiroğlu, ilişkisi hakkında konuştu #3

    Aslı Bekiroğlu, ilişkisi hakkında konuştu #4


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