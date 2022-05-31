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    Aslı Bekiroğlu, kırmızı elbisesiyle poz verdi

    Göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle poz veren Aslı Bekiroğlu'na yorum yağdı.
    • Haber Merkezi
    • 31.05.2022 - 07:38
    • Güncelleme : 31.05.2022 - 07:46
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    Aslı Bekiroğlu, kırmızı elbisesiyle poz verdi

    Sosyal medyada çektiği videolar ile ün kazanan Aslı Bekiroğlu oyunculuk kariyerinde ilerlemeye devam ediyor.

    Daha önce Benim Tatlı Yalanım, Jet Sosyete, Adı Mutluluk gibi projelerde rol alan Instagram'da paylaştığı son fotoğraflarla gündem oldu.

    Kabarık elbise giydi

    Bir gece için özel hazırlanan Aslı Bekiroğlu kırmızı, derin göğüs dekolteli pozuyla adeta nefes kesti.

    Elbisenin göğüs kısmı kendisine büyük gelen güzel oyuncuya takipçilerinden yorum ve mesaj yağdı.

    Aslı Bekiroğlu, kırmızı elbisesiyle poz verdi #1

    Aslı Bekiroğlu, kırmızı elbisesiyle poz verdi #2

    Aslı Bekiroğlu, kırmızı elbisesiyle poz verdi #3

    Aslı Bekiroğlu, kırmızı elbisesiyle poz verdi #4

    Aslı Bekiroğlu, kırmızı elbisesiyle poz verdi #5

    Aslı Bekiroğlu, kırmızı elbisesiyle poz verdi #6


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