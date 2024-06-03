Aslı Bekiroğlu nasıl erkeklerden hoşlandığını açıkladı: Barzo ve dağ ayısı olacak Daha önce birçok skandalla magazin gündeminde yer alan ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu, hoşlandığı erkek tiplemesiyle ilgili şaşırtan açıklamalarda bulundu.

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Aslı Bekiroğlu, Uzun zamandır ekranlarda göremediğimiz Youtube’da yayınlanan bir programa konuk oldu. Aşk hayatında bir türlü mutluluğu bulamayan ünlü oyuncu, nasıl erkeklerden hoşlandığını açıkladı.

Samimi itiraflarda bulunan Bekiroğlu, özel hayatıyla ilgili açıklama yaptı.

Ünlü isim, "Barzo, dağ ayısı adamlardan hoşlanırım. Bir adam ‘sus otur’ dediğinde seni oturtabiliyorsa o seksi oluyor." dedi.

"Bir kadın-erkek hikayesi projemi

Heyecanla yakında hayata geçecek projelerinden bahseden Bekiroğlu, "Bir kadın-erkek hikayesi projemiz olacak. Ayrıca Metin Özülkü ile bir müzik programı yapacağız. Bu programda şarkı da söyleyeceğiz. Şarkı söylemeyi çok seviyorum, hatta konservatuvar mezunuyum. YouTube'da şarkı söylediğim videolar var. Benim hayalim en başından beri şarkıcı olmaktı" ifadelerini kullandı.