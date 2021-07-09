Aslı Bekiroğlu parti kıyafetiyle konuşuldu

Zeynep Bastık'ın düğününde giydiği kıyafetle gündem olan Aslı Bekiroğlu, partide de süper mini elbise giydi.

Zeynep Bastık'ın düğününde tercih ettiği mayo üzerine tül elbisesiyle beğenilmeyen oyuncu Aslı Bekiroğlu, nikah sonrasında yapılan partide adeta şov yaptı. Oyuncu tül elbisesinden sonra süper mini sırt detaylı bir elbise giydi.

DÜĞÜNDE DİKKAT ÇEKTİ

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, dün akşam bir süredir birlikte olduğu reklamcı Tolga Akış ile dünyaevine girdi. Ünlülerin akın ettiği düğüne Aslı Bekiroğlu, kıyafetleriyle damga vurdu.

2 ELBİSE GİYDİ

Sevgilisi Çağrı Telkıvıran ile yakın arkadaşının düğününe katılan Aslı Bekiroğlu, gecede 2 elbise giydi. Düğünün nikah töreninde yeşil mayonun üzerine tül bir elbise giyen Bekiroğlu, asıl sürprizini düğün sonrası yapılan partide verdi.

Oyuncu bu sefer de dünyaca ünlü bir markaya ait olan pul detaylı süper mini bir elbise giydi. Instagram hesabından elbisesinin sırt detayını göstererek verdiği pozu paylaşan oyuncuya takipçilerinden yorum ve beğeni yağdı.