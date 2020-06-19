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    Aslı Bekiroğlu: Roberto Carlos sendromu

    Oyuncu Aslı Bekiroğlu, dizindeki rahatsızlıkla ilgili bir paylaşımda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 19.06.2020 - 08:00
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    Aslı Bekiroğlu: Roberto Carlos sendromu

    Geçen yıl menisküs ameliyatı olan Aslı Bekiroğlu’nun dizindeki rahatsızlık yeniden nüksetti.

    Seyahat yasağı kalkınca soluğu Bodrum'da alan Aslı Bekiroğlu çıktığı tatilde çektirdiği bu fotoğrafı Instagram’da paylaştı.

    "KAS YOKSUNLUĞU"

    Oyuncu, fotoğrafının altına da sağlık sorunuyla ilgili esprili bir not yazdı: “Post menisküs + tibialis posterior spor yapmamaya bağlı kas grubu yoksunluğu. Öbürküsü de menisküs sırası sadece onu kullanmaktan Roberto Carlos sendromu.”


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