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    Aslı Bekiroğlu, yeni aşkıyla görüntülendi

    Oyuncu Aslı Bekiroğlu, yeni sevgilisi Çağrı Telkıvıran’la ilk kez objektiflere yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 01.02.2021 - 06:42
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    Aslı Bekiroğlu, yeni aşkıyla görüntülendi

    Can Koçkan ile geçtiğimiz aylarda ayrılan Aslı Bekiroğlu, yeni bir aşka yelken açmış, sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla ilişkisini ilan etmişti.

    Aslı Bekiroğlu ve yeni sevgilisi Çağrı Telkıvıran, önceki gün Arnavutköy’de görüntülendi.

    "ÇOK MUTLUYUZ"

    Alışverişe çıktıklarını söyleyen Bekiroğlu, “Çok mutluyuz, her şey yolunda” dedi.

    Aslı Bekiroğlu’nun yeni sevgilisinin aynı dizide rol aldığı arkadaşı Seda Türkmen’in eski sevgilisi Çağrı Telkıvıran olduğu ortaya çıkmıştı.

    Aslı Bekiroğlu, yeni aşkıyla görüntülendi #1

    Aslı Bekiroğlu, yeni aşkıyla görüntülendi #2

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