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    Aslı Bekiroğlu yeni bir aşka yelken açtı

    Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu, DJ Taykun Karaduman'la yeni bir ilişkiye başladı.
    • Haber Merkezi
    • 25.07.2022 - 15:13
    • Güncelleme : 25.07.2022 - 15:15
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    Aslı Bekiroğlu yeni bir aşka yelken açtı

    2007'de ölen şarkıcı Barış Akarsu'ya dair yaptığı gaf nedeniyle sanatçının hayatını anlatan filmin kadrosundan çıkarılan Aslı bekiroğlu, yeni bir aşka yelken açtı.

    DJ sevgili

    Oyuncu, kötü günleri atlatmak, moral bulmak için tatil sezonunu Bodrum'da açmıştı. Tatil dönüşü Aslı Bekiroğlu, aşkını sosyal medyadan ilan etti.

    Sevgilisi DJ Taykun Karaduman ile ilk kez fotoğraflarını paylaşan Bekiroğlu, kalp ve nazar boncuğu emojisi de koydu.

    Bekiroğlu'nun bu paylaşımına karşılık DJ Taykun Karaduman da Aslı Bekiroğlu ile olan fotoğraflarını nazar boncuğu emojisi ile paylaştı ve "Nazar Çemberi" notunu düştü.

    Aslı Bekiroğlu yeni bir aşka yelken açtı #1

    Aslı Bekiroğlu yeni bir aşka yelken açtı #2


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