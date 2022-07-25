Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu, DJ Taykun Karaduman'la yeni bir ilişkiye başladı.

2007'de ölen şarkıcı Barış Akarsu'ya dair yaptığı gaf nedeniyle sanatçının hayatını anlatan filmin kadrosundan çıkarılan Aslı bekiroğlu, yeni bir aşka yelken açtı.

DJ sevgili

Oyuncu, kötü günleri atlatmak, moral bulmak için tatil sezonunu Bodrum'da açmıştı. Tatil dönüşü Aslı Bekiroğlu, aşkını sosyal medyadan ilan etti.

Sevgilisi DJ Taykun Karaduman ile ilk kez fotoğraflarını paylaşan Bekiroğlu, kalp ve nazar boncuğu emojisi de koydu.

Bekiroğlu'nun bu paylaşımına karşılık DJ Taykun Karaduman da Aslı Bekiroğlu ile olan fotoğraflarını nazar boncuğu emojisi ile paylaştı ve "Nazar Çemberi" notunu düştü.