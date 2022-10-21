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    Aslı Bekiroğlu'ndan rol arkadaşına saygısız hareket

    Aslı Bekiroğlu, Bandırma Füze Kulübü filminin galasında rol arkadaşı Deniz Can Aktaş'ın röportajı sırasında başka bir arkadaşıyla kahkaha attı. Bekiroğlu bu kez de saygısız damgası yedi.
    • Haber Merkezi
    • 21.10.2022 - 11:37
    • Güncelleme : 21.10.2022 - 12:20
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    Aslı Bekiroğlu'ndan rol arkadaşına saygısız hareket

    Oyuncu Aslı Bekiroğlu, magazin gündemini ilginç hareketleriyle meşgul etmeye devam ediyor.

    Bekiroğlu, geçtiğimiz dönemlerde oraya çıkan müstehcen fotoğrafları sonrası akıllara kazınmıştı.

    Son olarak Barış Akarsu'nun hayatının anlatıldığı filmdeki başrol karakterini canlandırması beklenen Bekiroğlu, "Barış Bey'in trajik bir ölümü oldu ne söylemek istersiniz?" sorusu üzerine gülerek "Ne diyeyim hayatım başı sağ olsun ne denir." yanıtıyla tepki toplamıştı.

    Konuyu ti'ye aldığı sebebiyle tepki bombardımanına tutulan Bekiroğlu, filmden ayrıldığını açıklarken bir ilginç olay daha yaşandı.

    "Saygısız"

    Bir başka proje olan "Bandırma Füze Kulübü" filminin başrolünü oyuncusu olan Bekiroğlu, filmin galasında "Saygısız" damgası yedi.

    Röportaj sırasında kahkahaya boğuldu

    Bekiroğlu, rol arkadaşı Deniz Can Aktaş basın mensuplarına açıklama yaparken, ekran karşısında sohbete daldı.

    Aslı Bekiroğlu, röportaj sırasında arkadaki arkadaşlarıyla gülüştü.

    İşte o anlar...

    Aslı Bekiroğlu'ndan, rol arkadaşının açıklaması sırasında saygısızlık ViDEO

    Aslı Bekiroğlu ndan rol arkadaşına saygısız hareket #1

    Aslı Bekiroğlu ndan rol arkadaşına saygısız hareket #2

    Aslı Bekiroğlu ndan rol arkadaşına saygısız hareket #3

    Aslı Bekiroğlu ndan rol arkadaşına saygısız hareket #4


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