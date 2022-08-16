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    Aslı Bekiroğlu'nun yüzüne cam sebil patladı

    Cam sebilden şerbet içmeye çalışan Aslı Bekiroğlu'nun şakası tatsız bitti.
    • Haber Merkezi
    • 16.08.2022 - 09:32
    • Güncelleme : 16.08.2022 - 09:35
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    Aslı Bekiroğlu'nun yüzüne cam sebil patladı

    27 yaşındaki başarılı oyuncu Aslı Bekiroğlu, Yönetmen Mustafa Kotan ile şakalaşırken talihsiz bir kaza yaşadı.

    Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Bekiroğlu, Kotan'ın tuttuğu sebilden şerbet içmeye çalıştı.

    Yüzünde patladı

    Oyuncunun musluğunu sert bir şekilde çevirdiği sebil yüzüne patladı. Büyük bir tehlike atlatan Bekiroğlu, bir an neye uğradığını şaşırdı.

    Aslı Bekiroğlu'nun yüzüne cam sebil patladı VİDEO

    Barış akarsu projesinden çıkarıldı

    Aslı Bekiroğlu, haziran ayında katıldığı bir davette Barış Akarsu'nun hayatının anlatılacağı film projesinden bahsederken sorulara gülerek yanıt vermiş ve şarkıcının ölümüyle ilgili "Ne diyeyim hayatım başı sağ olsun" demişti. Açıklamasıyla kısa sürede gündem olan oyuncu, tepkilerin ardından projeden çekilmişti.

    Aslı Bekiroğlu nun yüzüne cam sebil patladı #1

    Aslı Bekiroğlu nun yüzüne cam sebil patladı #2


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