Aslı Enver anne oldu Oyuncu Aslı Enver ve Berkin Gökbudak çiftinden mutlu haber geldi.

ensonhaber.com

'Kavak Yelleri', 'Suskunlar' ve 'İstanbullu Gelin' dizileriyle adını geniş kitlelere duyuran başarılı oyuncu Aslı Enver, kasım ayında iş insanı Berkin Gökbudak ile hayatını birleştirmişti. Nikah sonrası hamile olduğunu duyuran ve bir kız bebek bekleyen Enver'den güzel haber geldi.

Elay bebek

Aslı Enver-Berkin Gökbudak çifti dün gece kızlarına kavuştu. İlk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşayan ikilinin bebeklerinin adı Elay oldu.

İstanbul'da özel bir hastanede gerçekleşen doğum sonrası Aslı Enver ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.