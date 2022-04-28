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    Aslı Enver, bir reklamdan 3 milyon TL kazandı

    Son olarak Önder Öztarhan’la olan ilişkisini de bitiren Aslı Enver'e markalardan teklif yağıyor.
    • Haber Merkezi
    • 28.04.2022 - 08:29
    • Güncelleme : 28.04.2022 - 08:51
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    Aslı Enver, bir reklamdan 3 milyon TL kazandı

    Murat Boz ile evliliğin eşiğinden dönen Aslı Enver, bir süredir beraber olduğu Önder Öztarhan'la da ayrıldı.

    Aşktan yana bir türlü yüzü gülmeyen güzel oyuncu işte kazanmaya devam ediyor. Kendini işe veren Enver, hem tiyatroya hem de reklam anlaşmalarına ağırlık verdi.

    3 milyon TL cebe girdi

    Son olarak bir bankanın yüzü olan Aslı Enver bu iş birliğinden de 3 milyon TL aldı. Bu iddiaları görenler "Aslı'nın milyonluk tesellisi" yorumları yaptı.

    Şu an Kıbrıs'ta

    Aslı Enver ayrılığın ardından kafa dağıtmak için ise soluğu Kıbrıs'ta aldı. Kıbrıs'ta kısa bir tatil yapan oyuncu İstanbul'a döndü.

    Aslı Enver, bir reklamdan 3 milyon TL kazandı #1

    Aslı Enver, bir reklamdan 3 milyon TL kazandı #2


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