Aslı Enver eşinin doğum gününü kutladı Aslı Enver-Berkin Gökbudak çifti kızlarını kucaklarına almak için gün sayarken ünlü oyuncu, sosyal medyadan aşkını haykırdı.

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Ekranların en popüler oyuncularından Aslı Enver, geçen kasım ayında evlendiği Berkin Gökbudak’ın yaş gününü kutladı.

İlk bebeğini yani kızını kucağına almak için gün sayan Enver, eşinin doğum günü kutlamasından fotoğraflar paylaştı.

"İyi ki doğdun sevgilim”

Enver, eşi için bir değil 2 pasta birden hazırlattı ve “İyi ki doğdun sevgilim” mesajını yayınladı.

Diğer karede ise Aslı Enver, aşk ilanında bulunarak kendisine sarılan eşiyle romantik fotoğrafının altına “Seni çok seviyorum” yazdı.

Yıllardır anne olmayı çok isteyen Enver, mutlu aile tablosu hayaline Berkin Gökbudak’la yaşadığı ilişkiyle kavuşmuştu.