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    Aslı Enver evlendi

    Bir süredir Berkin Gökbudak ile ilişki yaşayan Aslı Enver, sosyal medya paylaşımıyla evlendiğini duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 12.11.2022 - 17:12
    • Güncelleme : 12.11.2022 - 17:13
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    Aslı Enver evlendi

    Sevilen oyuncu Aslı Enver'in Murat Boz ile yankı uyandıran ilişkisi 2019 yılında son buldu.

    Oyunculuğu ve güzelliği ile beğeni toplayan Enver, sonrasında ise Kerem Tunçeri ile yeni bir aşka yelken açtı.

    İlişkilerinde bir türlü dikiş tutturamayan Enver, hayatının aşkını sonunda buldu.

    Bir süredir Berkin Gökbudak ile ilişki yaşayan Aslı Enver, ilişkisi hakkında "Süper gidiyor" şeklinde konuşmuştu.

    İlişkilerini gözlerden uzak şekilde yaşayan çift, birbirlerine uyumları ile göz doldurdu.

    Evlendiler

    38 yaşındaki güzel oyuncu, sosyal medya hesabından sürpriz bir müjde paylaşımında bulundu.

    Sevgilisi Berkin Gökbudak ile gelinlik ve damatlıklı pozlarını paylaşan Enver, gönderisinin altına ise "Eveeet" notunu düştü.

    Evde aile arasinda kıyılan sade bir torenle hayatlarını birleştiren çiftin nikah şahitliğini ise Saner Ayar ve Cihan Çalışkantürk yaptı.

    İşte çiftin düğün kareleri...

    Aslı Enver evlendi #1

    Aslı Enver evlendi #2

    Aslı Enver evlendi #3

    Aslı Enver evlendi #4

    Aslı Enver evlendi #5

    Aslı Enver evlendi #6


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