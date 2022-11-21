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Aslı Enver hamile
Sürpriz bir nikâhla evlenen Aslı Enver, hamile olduğu için o diziden ayrıldı.
- Haber Merkezi
- 21.11.2022 - 07:08
- Güncelleme : 21.11.2022 - 07:13
Ünlü oyuncu Aslı Enver'in geçtiğimiz haftalarda Berkin Gökbulak ile sessiz sedası şekilde evlenmes herkesi şaşırtmıştı.
İddiaya göre ünlü oyuncunun hamilelik testinin pozitif çıkması nedeniyle sevgilisiyle konuştuğu ve ikilinin acil bir şekilde evlilik kararı aldığı belirtildi. Hatta nikahın herkesten gizlenmesinin nedenlerinden biri de bu hamilelik oldu.
Projeden çekildi
Bebebk telaşına giren Aslı Enver, hamileliği nedeniyle bir süre ekranlarda olamayacak. Başarılı oyuncu mutlu haberin ardından rol alacağı Benim Adım Farah dizisinden ayrıldı.