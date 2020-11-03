Aslı Enver: Her şarkı söyleyen müzikal yapmasın

Ünlü oyuncu Aslı Enver, her şarkı söyleyenin müzikal yapamayacağını söyledi.

"Babil" dizisinde 'Ayşe' karakterine hayat veren Aslı Enver, sesi güzel olan her oyuncunun müzikalde oynayamayacağını söyledi.

Enver'in "Alice" müzikalinde başarı sağlayan Serenay Sarıkaya'yı mı hedef aldığı merak konusu oldu.

"BEN DÜŞÜNMÜYORUM"

Müzikale sıcak bakmadığını söyleyen Aslı Enver, “Her sesi güzel olanın şarkı söyleyebildiği düşünülüyor. Her şarkı söylenin de müzikalde oynayabileceği gibi bir algı var. Oysaki şarkıya duygu vermek bile zorken bir sahnede dans edip şarkı söylemek çok mesai isteyen bir iş. Müzikalin konsepti bana daha çok bir masal alemi gibi geliyor ve şimdilik düşünmüyorum’’ dedi.