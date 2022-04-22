Aslı Enver ile Önder Öztarhan ayrıldı iddiası

Aşktan yana bir türlü yüzü gülmeyen Aslı Enver'in ilişkisi de mutlu sona ulaşamadı.

Birkaç aydır 12 yaş büyük iş insanı Önder Öztarhan ile aşk yaşayan Aslı Enver'den kötü haber geldi.

Güzel oyuncu, birkaç hafta önce sevgilisinin annesi ile yemeğe çıkmıştı. Nikah masasına oturması beklenen ünlü çiftten Enver, son hamlesiyle kafaları karıştırdı.

Birbirlerini sildiler

Güzel oyuncu, iş insanını sosyal medya hesabından takipten çıktı. Ardından Önder Öztarhan da ünlü oyuncuyu Instagram'dan sildi. Çiftin bu karşılıklı hamlesi, "Ayrıldılar" şeklinde yorumlandı. Taraflardan henüz konuyla alakalı bir açıklama yapılmadı.

"İyi gidiyor" demişti

Basın mensuplarının "Hayırlı olsun, ilişkiniz nasıl gidiyor?" şeklindeki sorusunu yanıtsız bırakmayan oyuncu, Öztarhan ile birlikteliği hakkında ilk kez konuşmuş, "İyi gidiyor. İyiyim, mutluyum" demişti.