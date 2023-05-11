Aslı Enver, karnı burnunda paylaşım yaptı
ensonhaber.com

İlk projesi Kavak Yelleri'nin ardından ünlenen oyuncu Aslı Enver, özel hayatıyla da adından söz ettiriyor.

Tatile çıktı

Kasım ayında Berkin Gökbudak ile nikah masasına oturduktan sonra olduğunu duyuran Enver, yeni yaşını kutlamak için eşiyle yurt dışına çıktı.

Hamileliğin başından beri konuşmaktan çekinen ve karnını her fırsatta gizleyen Aslı Enver, kural bozdu.

Aslı Enver, karnı burnunda paylaşım yaptı

Karnını gösterdi

Instagram'da 6,4 milyon takipçisi bulunan güzel oyuncu, doğum gününe özel yaptığı paylaşımda ilk kez karnını gösterdi.

Oyuncu paylaşımında "Hayatımdaki her şey ve herkes için teşekkür ederim" ifadeleri yer verirken paylaşımda kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Aslı Enver, karnı burnunda paylaşım yaptı
Aslı Enver, karnı burnunda paylaşım yaptı
Aslı Enver, karnı burnunda paylaşım yaptı
Aslı Enver, karnı burnunda paylaşım yaptı