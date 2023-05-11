Aslı Enver, karnı burnunda paylaşım yaptı Şimdilerde yedi aylık hamile olan Aslı Enver, doğum gününü kutlamak için eşi Berkin Gökbudak ile yurt dışına uçtu.

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İlk projesi Kavak Yelleri'nin ardından ünlenen oyuncu Aslı Enver, özel hayatıyla da adından söz ettiriyor.

Tatile çıktı

Kasım ayında Berkin Gökbudak ile nikah masasına oturduktan sonra hamile olduğunu duyuran Enver, yeni yaşını kutlamak için eşiyle yurt dışına çıktı.

Hamileliğin başından beri konuşmaktan çekinen ve karnını her fırsatta gizleyen Aslı Enver, kural bozdu.

Karnını gösterdi

Instagram'da 6,4 milyon takipçisi bulunan güzel oyuncu, doğum gününe özel yaptığı paylaşımda ilk kez karnını gösterdi.

Oyuncu paylaşımında "Hayatımdaki her şey ve herkes için teşekkür ederim" ifadeleri yer verirken paylaşımda kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.