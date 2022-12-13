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    Aslı Enver karnını gizledi

    Geçen ay Berkin Gökbudak ile sürpriz bir kararla nikah masasına oturan Aslı Enver’den yeni pozlar geldi.
    • Haber Merkezi
    • 13.12.2022 - 15:06
    • Güncelleme : 13.12.2022 - 15:32
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    Aslı Enver karnını gizledi

    Magazin gündeminden düşmeyen isimlerden oyuncu Aslı Enver, ikinci kez nikah masasına oturmuştu. Ünlü oyuncu, yaklaşık 6 aydır aşk yaşadığı sevgilisi Berkin Gökbudak ile 12 Kasım'da hayatını birleştirmişti.

    Beğeni yağdı

    Nikahtan günler sonra hamile olduğunu öğrenen 38 yaşındaki oyuncudan yeni fotoğraflar geldi. Enver'in paylaşımları takipçilerinden yoğun ilgi gördü. Oyuncunun paylaşımı 150 binden fazla beğeni aldı.

    Sırt dekoltesini gösteren Aslı Enver'in özellikle de karnını saklamaya çalışması dikkatlerden kaçmadı.

    Aslı Enver karnını gizledi #1

    Aslı Enver karnını gizledi #2

    Aslı Enver karnını gizledi #3


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