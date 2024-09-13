Haber Merkezi
Berkin Gökbudak ile mutlu bir evliliği olan Aslı Enver, geçtiğimiz sene ilk kez anne olmanın heyecanını yaşadı.
Kızına Elay adını veren Enver, uzun zamandır da setlerden ve projelerden uzaktı.
Eşi ve kızıyla olan kareleri sosyal medyadan yayınlayan 40 yaşındaki oyuncu, reklam yüzü olduğu markanın etkinliğine katıldı.
ETKİNLİKTEN PEŞ PEŞE POZLAR
Ünlü oyuncu, etkinlik öncesi verdiği pozları takipçileriyle paylaştı.
BEĞENİ YAĞDI
Şıklığıyla göz dolduran Enver'in paylaşımlarına "40 yaşında olduğuna emin miyiz?", "Estetik güzeli görmekten bıkmıştık, işte doğallık güzellik", "Aslı Enver doğallığı ve güzelliği diye bir şey var", "Saçındaki beyazlık ayrıntısı ne kadar yakışıyor" gibi yorumlar yapıldı.
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