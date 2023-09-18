Aslı Enver, kızı Elay ile yeni paylaşım yaptı Tüm vaktini bebeğine ayıran Aslı Enver, sosyal medya hesabından kızıyla birlikte yeni bir fotoğraf yayınladı.

ensonhaber.com "Hayat Bilgisi", "Kavak Yelleri", "Suskunlar" ve "İstanbullu Gelin" gibi dizilerle hafızalara kazınan Aslı Enver, geçtiğimiz kasım ayında iş insanı Berkin Gökbudak ile sessiz sedasız nikah masasına oturmuş; nikahtan sonra Enver'in hamile olduğu açıklanmıştı. Elay kız Aslı Enver-Berkin Gökbudak çifti, 4 Temmuz'da sağlıklı bir şekilde kucaklarına aldıkları kızlarına Elay adını vermişti. 6.5 milyon takipçi var Şimdilerde vaktini kızıyla ilgilenerek geçiren Aslı Enver, 6.5 milyon takipçisi bulunan sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla gündem oldu. Minik kızıyla kamera karşısına geçen güzel oyuncu, bebeğini kucağında taşıdığı anları Instagram sayfasının hikayeler bölümünden paylaştı. 39 yaşındaki ünlü ismin bu paylaşımına kısa sürede yorum ve beğeni yağdı.

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