Aslı Enver, kızı Elay ile yeni paylaşım yaptı
ensonhaber.com

"Hayat Bilgisi", "Kavak Yelleri", "Suskunlar" ve "İstanbullu Gelin" gibi dizilerle hafızalara kazınan Aslı Enver, geçtiğimiz kasım ayında iş insanı Berkin Gökbudak ile sessiz sedasız nikah masasına oturmuş; nikahtan sonra Enver'in hamile olduğu açıklanmıştı.

Elay kız

Aslı Enver-Berkin Gökbudak çifti, 4 Temmuz'da sağlıklı bir şekilde kucaklarına aldıkları kızlarına Elay adını vermişti.

6.5 milyon takipçi var

Şimdilerde vaktini kızıyla ilgilenerek geçiren Aslı Enver, 6.5 milyon takipçisi bulunan sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla gündem oldu.

Aslı Enver
Aslı Enver

Minik kızıyla kamera karşısına geçen güzel oyuncu, bebeğini kucağında taşıdığı anları Instagram sayfasının hikayeler bölümünden paylaştı. 39 yaşındaki ünlü ismin bu paylaşımına kısa sürede yorum ve beğeni yağdı.