Aslı Enver, kızı Elay ve eşi Berkin Gökbudak ile poz verdi "Hayat Bilgisi", "Kavak Yelleri", "Suskunlar" ve "İstanbullu Gelin" gibi dizilerle hafızalarda yer eden güzel oyuncu Aslı Enver, ailesiyle verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaştı.

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Yılar öncesinin reyting rekorları kıran gençlik dizisi 'Kavak Yelleri'nde Mine karakterine hayat veren ve o rolüyle ünlenen ünlü oyuncu Aslı Enver, yaklaşık bir yıl kadar önce Berkin Gökbudak ile evlenmişti.

Ünlü çift, üç ay önce anne- baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

3 aylık Elay'la poz

Dizilere ve filmlere ara veren, şu sıralar vaktini bebeğine ayıran Aslı Enver, 3 aylık kızı Elay ve eşi Berkin Gökbudak ile çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabından yayınladı.

Instagram hesabında aktif olan ve sık sık günlük yaşamından paylaşımlar yapan Enver'in son yayınladığı kareler de çok beğenildi. Enver'in çekirdek ailesine takipçilerinden yorum yağdı.