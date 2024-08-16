Aslı Enver, kızı Elay yürümeye başladı! İlk adımlarını sosyal medyadan yayınladı Geçtiğimiz haftalarda 1 yaşına giren kızıyla ilgili sık sık paylaşımlar yapan Aslı Enver, kızının ilk adımlarını takipçileriyle paylaştı.

Haber Merkezi

Uzun zamandır aradığı aşkı iş insanı Berkin Gökbudak'ta bulan ve 2022 yılında evlenen Aslı Enver, 4 Temmuz 2023'te kızı Elay'ı dünyaya getirmişti.

Evlendiğinden beri ekranlardan uzak olan Enver, zaman zaman eşi ve kızıyla pozlarını takipçilerinin beğenisine sunuyor.

ELAY YÜRÜYOR

40 yaşındaki oyuncu, kızı Elay'ın yürüdüğü anları takipçileriyle paylaştı.

"ÇOCUK"

Enver, paylaşımına "Yürümek de uçmak gibi bir şey. Çocuklar duygusal olarak dengesiz, ufak bir diktatör; sizi tam anlamıyla deli etmek için ne kadar ileri gidebileceğini bilen ve sonra sizi sevgi dolu bir kucak canavarına dönüştüren biri" notunu düştü.