Aslı Enver, kızı Elay'ın son halini paylaştı

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Mutlu bir evliliği olan Aslı Enver, uzun zamandır hayalini kurduğu anneliğe de kavuştu.

Berkin Gökbudak ile 2022 yılından bu yana mutlu bir evliliği olan Enver, 4 Temmuz 2023'te kızı Elay'ı dünyaya getirdi.

Bir süredir ekranlardan uzak olan ve bebeğiyle ilgilenen Enver, zaman zaman eşi ve kızıyla pozlarını takipçilerinin beğenisine sunuyor.

LONDRA'YA TATİLE GİTTİ

40 yaşındaki ünlü oyuncu, ailesiyle Londra tatilinden keyifli anlarını takipçileriyle paylaştı.

BABASINA BENZETİLDİ

Aslı Enver, minik kızı Elay'ın karelerine "Küçük gezgin yükleniyor" notunu düştü. Ünlü oyuncunun paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.

Elay'ın babasına olan benzerliği de dikkati çekti.