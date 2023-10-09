Aslı Enver, kızı Elay’la yeni paylaşım yaptı 'Kavak Yelleri'ndeki rolüyle ünlenen ve birçok projede başarılı performansıyla dikkat çeken ünlü oyuncu Aslı Enver,

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"Hayat Bilgisi", "Kavak Yelleri", "Suskunlar" ve "İstanbullu Gelin" gibi dizilerle hafızalarda yer eden güzel oyuncu Aslı Enver, yaklaşık bir yıl kadar önce Berkin Gökbudak ile evlendi.

Sessiz sedasız evlenen çiftin bir de bebek beklediği ortaya çıktı. 39 yaşındaki Aslı Enver ve eşi, 4 Temmuz'da kızlarına kavuştu.

"Anlatıyor işte bir şeyler"

Şimdilerde vaktini bebeğine ayıran Aslı Enver, sosyal medyada bugün kızıyla yeni bir paylaşımda bulundu. Kızının yatakta oynarkenki halini yayınlayan Enver, "Anlatıyor işte bir şeyler" notunu düştü.