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Aslı Enver makyajsız
Ünlü oyuncu Aslı Enver, makyajsız halini takipçileriyle paylaştı.
- Haber Merkezi
- 12.08.2020 - 15:08
Koronavirüs salgınının ülkemize gelmesiyle bir süredir İstanbul'dan uzak olan Aslı Enver, vaktinin neredeyse tamamını deniz kıyısında güneşlenerek geçiriyor.
Enver, tatil fotoğraflarını Instagram'da takipçileri ile paylaştı.
"NE GÜZEL"
Sıfır makyaj Aslı Enver, fotoğrafın altına "Ne güzel demiş canım Sertab. Uzanmışım kumsala" notunu düştü.