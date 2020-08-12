Dolar
7.287
1.1437%
Euro
8.5921
1.2896%
Altın
1936.43
1.2761%
Borsa
1111.38
0.1198%
G. Altın
455.329
2.832%
Bitcoin
83755.33
2.8234%
30ºC
İstanbul
Güneşli 30 C

    Aslı Enver makyajsız

    Ünlü oyuncu Aslı Enver, makyajsız halini takipçileriyle paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 12.08.2020 - 15:08
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Aslı Enver makyajsız

    Koronavirüs salgınının ülkemize gelmesiyle bir süredir İstanbul'dan uzak olan Aslı Enver, vaktinin neredeyse tamamını deniz kıyısında güneşlenerek geçiriyor.

    Enver, tatil fotoğraflarını Instagram'da takipçileri ile paylaştı.

    "NE GÜZEL"

    Sıfır makyaj Aslı Enver, fotoğrafın altına "Ne güzel demiş canım Sertab. Uzanmışım kumsala" notunu düştü.

    Aslı Enver makyajsız #1

    Aslı Enver makyajsız #2

    Görüş Bildir