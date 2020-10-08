Aslı Enver: Sürekli ekmek ve kurabiye yapıyorum

Babil'in Ayşe'si Aslı Enver, pandemi sürecinde mutfaktan çıkmadığını söyledi.

Babil dizisiyle ekranlara dönen Aslı Enver, önceki akşam Zorlu PSM'de izlediği bir oyundan çıkarken görüntülendi.

Koronavirüs nedeniyle evden çkmadığını söyleyen Aslı Enver, "Pandemi nedeniyle uzun süredir evden çıkmıyorum. Evde sürekli ekmek ve kurabiye yapıyorum" dedi.

TEKNE TATİLİ YAPMIŞTI

Aylarca evinde karantinada olan oyuncu Aslı Enver, sezonu ağustos ayında açmıştı. Bu yaz tekne tatilini tercih eden Enver, ailesiyle birlikte denizin ve güneşin keyfini çıkardı.