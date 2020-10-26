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    Aslı Enver ve Birkan Sokullu AVM'de karşılaştı

    Eski eşler Aslı Enver ile Birkan Sokullu yıllar sonra karşılaştı.
    • Haber Merkezi
    • 26.10.2020 - 07:20
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    Aslı Enver ve Birkan Sokullu AVM'de karşılaştı

    Şiddetli geçimsizlik nedeniyle 3 yıllık evlilikleri 2015’te noktalayan iki ünlü oyuncu Aslı Enver ve Birkan Sokullu’nun yolu geçtiğimiz gün İstinye Park’ta kesişti.

    YILLAR SONRA

    İki ünlü oyuncu AVM’nin otoparkında karşılaştı. Üstelik Birkan Sokullu’nun yanında yeni sevgilisi Eda Gürkaynak da vardı.

    Birbirlerini görmezden gelen Enver ve Sokullu, hızlıca araçlarına binerek AVM’den ayrıldı.

    Aslı Enver ve Birkan Sokullu AVM de karşılaştı #1

    Aslı Enver ve Birkan Sokullu AVM de karşılaştı #2

    Aslı Enver ve Birkan Sokullu AVM de karşılaştı #3

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