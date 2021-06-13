Aslı Enver, yeni aşkıyla görüntülendi

Murat Boz'dan ayrıldıktan sonra uzun bir süre aşka kapılarını kapatan Aslı Enver, yeni erkek arkadaşıyla objektiflere yansıdı.

Evlenecekleri konuşulan oyuncu Aslı Enver ile şarkıcı Murat Boz'un ilişkisi 2019 yılında sürpriz bir şekilde bitmişti.

Hayranlarını fazlasıyla üzen bu ayrılığının ardından bir kaç kez barıştıklarına dair dedikodular magazin sayfalarında yer alsa da bu iddialar bir türlü doğrulanamamıştı.

Son olarak Enver ve Boz, geçtiğimiz haftalarda aynı dakikalar içerisinde Instagram'dan fotoğraf paylaşmıştı.

KALPLİ PAYLAŞIMLAR

Aslı Enver, paylaşımına beyaz kalp emojisi koymuş Boz kalp emojisi de siyah-beyaz olmuştu.

Eski aşıkların bu paylaşımları yine “Barıştılar mı?” sorusunu gündeme getirmişti.

İddialara birinci ağızdan açıklama gelmiş, Aslı Enver, “Yalnızım, bir süre daha da öyle kalmayı düşünüyorum. Böyle çok mutluyum.” demişti.

YALNIZLIK ÇOK SÜRMEDİ

Güzel oyuncu yalnızlıktan mutlu olduğunu söylese de kalbine söz geçiremedi.

Sosyal medyada hızla yayılan fotoğraftaki kişinin Aslı Enver olduğu, gizemli erkek arkadaşı ile birlikte Kadıköy Bağdat Caddesi'nde yürüyüşe çıktığı öne sürüldü.

37 yaşındaki oyuncu, konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.