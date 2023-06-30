Aslı Enver'den aşk pozu Aslı Enver, eşi Berkin Gökbudak ile olan karelerini sosyal medya hesabından yayınladı. Doğuma az bir süre kala eşiyle sıcak havaların keyfini süren Enver'in mutluluğu ise gözlerinden okundu.

Bir kız bebek dünyaya getirmeye hazırlanan Aslı Enver, eşi Berkin Gökbudak ile evliliğin keyfini sürüyor. Aradığı aşkı ve mutluluğu Berkin Gökbudak ile bulan Enver, aşk dolu karelerini de paylaşmayı ihmal etmiyor. Başarılı ve güzel oyuncu son paylaştığı kareler ile görenleri bir kez daha hayran bıraktı. Aslı Enver'den aşk dolu paylaşım Güzel oyuncu Aslı Enver eşiyle birlikte paylaştığı karelerine, "Çok" notunu düştü. Yemyeşil çimenlerde sıcak havanın tadını çıkaran Enver'e yorum yağdı. Güzel oyuncunun hayranları, "Mutluluğunuz daim olsun" temennilerinde bulundu.