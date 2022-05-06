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Aslı Enver'den ayrılık açıklaması
- Haber Merkezi
- 06.05.2022 - 16:14
Uzun süre Murat Boz ile aşk yaşayan ancak nikah masasına oturmadan ayrılan Aslı Enver, mutluluğu Önder Öztarhan'da buldu.
Yalnızlığına son veren ve aşkının annesi ile tanışan Enver'in evlilik hazırlığında olduğu gündeme geldi.
Sevgilisinin annesi ile yemeğe çıkan başarılı oyuncu yaptığı açıklamada, "İyi gidiyor. İyiyim, mutluyum" demişti.
Ancak Aslı Enver ve Önder Öztarhan'ın mutluluğu kısa sürdü.Güzel oyuncu, iş insanını sosyal medya hesabından takipten çıktı.
Ardından Önder Öztarhan da ünlü oyuncuyu Instagram'dan sildi. Çiftin bu karşılıklı hamlesi, "Ayrıldılar" şeklinde yorumlandı.
İlk açıklama geldi
Önder Öztarhan'dan ayrılan Aslı Enver, önceki gün 'Söylemezsem Olmaz' programının objektifine takıldı.
Güzel oyuncu, Önder Öztarhan ile ilgili sorulara, “Zaman arkadaşlar, zaman önemli bir şey. Birbirimize zaman ayıramadık” yanıtını verdi.