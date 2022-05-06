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Aslı Enver'den ayrılık açıklaması

Aslı Enver'den ayrılık açıklaması

Evliliğin kıyısından döndüğü Önder Öztarhan ile ayrılan Aslı Enver, açıklama yaptı. Enver açıklamasında, "Zaman arkadaşlar, zaman önemli bir şey. Birbirimize zaman ayıramadık" dedi.