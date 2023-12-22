Aslı Enver'den Boston pozları geldi! Kızı Elay'ı sarıp sarmaladı..

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Oyuncu Aslı Enver, sosyal medya paylaşımlarıyla büyük beğeni topluyor.
Kariyeri ve güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Enver, geçtiğimiz yıl iş adamı Berkin Gökbudak ile dünyaevine girdi.
Eşi ile sık sık romantik paylaşımlar yapan oyuncu, bu karelere kızı Elay'ı da eklemeye başladı.
Kızını paylaşıyor
39 yaşındaki Aslı Enver, bir süre önce kızını kucağına aldı. İlk kez anne olma duygusunu tadan Enver, kızının yüzünü henüz göstermedi.
Çekirdek aile şimdilerde Boston'da tatilde.
Mutlu aile pozları geldi
Enver, tatilden mutlu aile karelerini takipçilerinin beğenisine sundu. Paylaşıma kısa sürede yorum ve beğeni yağdı.
İşte o paylaşımdan kareler...
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