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Aslı Enver'den Boston pozları geldi! Kızı Elay'ı sarıp sarmaladı..

Aslı Enver'den Boston pozları geldi! Kızı Elay'ı sarıp sarmaladı.. İş insanı Berkin Gökbudak ile mutlu bir evlilik süren oyuncu Aslı Enver, kızı Elay ve eşiyle Boston'a tatile gitti. Enver, mutlu aile karelerini sosyal medya hesabından yayınladı.