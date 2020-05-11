Aslı Enver'den doğum günü paylaşımı

36 yaşına giren ünlü oyuncu Aslı Enver, doğum günü için bir paylaşımda bulundu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinada olan Aslı Enver Instagram hesabından doğum günü paylaşımı yaptı.

36 yaşına giren ünlü oyuncu Aslı Enver doğum gününde paylaştığı fotoğrafların altına şu notu yazdı:

"DİLEĞİMİ HERKES İÇİN TUTTUM"

“Sevildiğini hissetmek için büyük kutlamalara gerek yokmuş. Bu sene de böyle oldu. Tuttum dileğimi ama sadece kendim için değil, herkes için tuttum! Yanımda çekirdek grup, sırtımda hepinizin elini hissettim, teşekkür ve bin şükür günümüze:) Not: Bu kadar pastayı kim yiyecek”