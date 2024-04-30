Aslı Enver'den sevenlerine müjde: Ekranlara dönüyor Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Aslı Enver, anne olduktan sonra ara verdiği ekranlara geri dönmeye hazırlandığını söyledi.

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Berkin Gökbudak ile evlenen Aslı Enver, kızı Elay'ı 4 Temmuz 2023 tarihinde kucağına aldı.

Kızı doğduktan sonra ekranlara ara veren Enver, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir etkinlikte gazetecilerle bir araya geldi.

Burada gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Enver, ara verdiği oyunculuğa geri döneceğinin de sinyalini verdi.

Anneliği anlattı

Anneliğin güzel gittiğini söyleyen Enver, "Çok güzel bir dönemdeyim. Bütün zamanımı Elay'a ayırıyorum. Bu beni çok mutlu ediyor. Hayatım kökünden değişti. Çünkü çok aktif çalışan biriydim.

Şu anda o yıllarca çalışmanın kaymağını yiyorum diyebilirim. Çünkü bu 1-2 sene çok kıymetli. O yüzden de her anını kızımla geçirmek beni çok mutlu ediyor." dedi.

Ekranlara dönüyor

Ekranlara döneceğinin sinyalini veren oyuncu, "10 ay oldu. Ufak ufak mini minik bir şeyler okuyorum. Doğru zaman doğru proje olduğunda döneceğim. Kızımla beraber setlere gideceğim. Diğer çalışan anneler nasıl yapıyorsa, ben de öyle yapacağım. O da bazı şeyleri öğrensin. " şeklinde konuştu.