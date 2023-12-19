Aslı Enver'den yeni kare! Elay'la yolculuk başladı... Birkaç ay önce ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Aslı Enver, kızı Elay ile birlikte uçak yolculuğu için hazırlandı.

ensonhaber.com

Berkin Gökbudak ile evlenen Aslı Enver, birkaç ay önce ilk kez anne olmanın keyfini yaşadı.

Şu sıralar kızı Elay'la ilgilenen ve ekranlara ara veren Enver, seyahate çıkmayı da ihmal etmiyor.

Kızından ayrılmak istemeyen oyuncu, bu yolcuklarında da Elay'la paylaşım yapıyor.

"İşte yine başlıyoruz"

Enver son yaptığı paylaşımda da kızının yüzünü göstermedi. "İşte yine başlıyoruz" diyen Enver'in karesine ise yorum yağdı.

Başarılı ismin hayranlarını kızının yüzünü ne zaman göstereceğini sormadan da geçemedi.

Aslı Enver, kızı Elay'ın ilk fotoğraflarını doğumdan 4 gün sonra paylaşmıştı. Ünlü oyuncu, paylaşımına, "Benim güzel ailem. 4 Temmuz 2023. Hayatımın en özel günü... Ziyarete gelen, arayan, mesaj gönderen herkese yürekten teşekkürler. Mutlu, huzurlu, bol kahkahalı büyütebilmek dileğiyle. Hoş geldin Eloşum" notunu düşmüştü.